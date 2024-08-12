محمد ممدوح وأمينة خليل وبيومي فؤاد الأكثر حضوراً في سينما 2024

شهدت الأشهر الماضية من عام 2024 استقبال دور العرض المصرية ما يقرب من 30 فيلماً حتى الآن، وذلك مع الرواج الكبير الذي تعيشه السينما المصرية في الفترة الأخيرة على مستوى الإنتاج، ومع هذا الكم من الإنتاج السينمائي خلال هذا العام الذي يتبقى على نهايته أقل من 4 أشهر؛ فقد سجل عدد من الفنانين حضورهم القوي بالظهور في عدد كبير من الأفلام.

محمد ممدوح بـ6 أفلام في 2024 حتى الآن

يأتي محمد ممدوح في مقدمة الفنانين الذين حضروا بكثافة في سينما 2024 حتى الآن بمشاركته في 6 أفلام دفعة واحدة، تم عرضها على مدار الأشهر الماضية، حيث سجل حضوره في جميع المواسم السينمائية هذا العام، بدءاً بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، حيث ظهر بوصفه ضيف شرف خلال فيلم "مقسوم" بطولة: ليلى علوي، شيرين رضا، وسماء إبراهيم، الذي عُرض يوم 17 من يناير الماضي.

محمد ممدوح استكمل نشاطه السينمائي المُكثف في السينما خلال 2024 بالمشاركة في فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، الذي تم عرضه في يوم 24 من يناير الماضي، وفي الموسم التالي وهو عيد الفطر السينمائي، وساهم بفيلم "شقو" مع عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وبعد العيد بشهر واحد، انطلق له فيلم "السرب" في دور العرض حيث شارك في بطولته مع أحمد السقا.

فيلمان في موسم عيد الأضحى 2024

ودخل محمد ممدوح منافسات عيد الأضحى السينمائي 2024 بفيلمين الأول هو "ولاد رزق 3 – القاضية" بمشاركة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي وأسماء جلال، والثاني "أهل الكهف" بمشاركة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، ريم مصطفى وأحمد عيد، وجاء الدور على موسم الصيف ليُوجد ممدوح بفيلم "X مراتي" الذي يجمعه بالفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل.

الفنانة أمينة خليل أيضاً سجلت حضوراً قوياً في سينما 2024 خلال الأشهر الماضية بعدما شاركت في 4 أفلام خلال المواسم السينمائية المختلفة، حيث بدأت بفيلم "شماريخ" الذي انطلق في ديسمبر 2023 واستمر طوال موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، ثم شاركت بظهور خاص في فيلم "أنف وثلاث عيون" الذي عُرض في الموسم نفسه.

أمينة خليل ووجود سينمائي مكثف

دخلت أمينة خليل منافسات موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "شقو" الذي شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، ويسرا التي شاركت بظهور خاص في الفيلم، وفي موسم الصيف الجاري تُوجد أمينة خليل بفيلم "X مراتي" الذي يجمعها بالفنانين هشام ماجد، ومحمد ممدوح؛ ليكون رابع أفلامها حتى الآن في 2024.

بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل حاضران سينمائياً بقوة

الفنان بيومي فؤاد كعادته لا يُفوِّت الفرصة للوجود السينمائي المكثف، وفي هذا العام شارك خلال 10 أفلام دفعة واحدة تم عرضها على مدار الأشهر الماضية، ورغم أن هذا الرقم من الأفلام يُعد كبيراً؛ فإنه بالنسبة للفنان بيومي فؤاد معتاد، وجاءت الأفلام كالتالي: "الإسكندراني، الحريفة، أنا وابن خالتي، التجربة المكسيكية، أسود ملون، فاصل من اللحظات اللذيذة، تاني تاني، اللعب مع العيال، أهل الكهف، جوازة توكسيك".

أما الفنان عمرو عبد الجليل؛ فقد دخل قائمة الفنانين الأكثر مشاركة في أفلام سينمائية خلال الأشهر الماضية، حيث شارك في 4 أفلام تم عرضها منذ بداية 2024، والأفلام هي: "التجربة المكسيكية بمشاركة بيومي فؤاد وأحمد فتحي، درويلة بمشاركة أيتن عامر ومحمود عبد المغني، وقت إضافي بمشاركة خالد الصاوي، باسم سمرة، ونسرين أمين، والسر مع أحمد السقا.

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