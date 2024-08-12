شيرين عبدالوهاب تحسم قرارها بهذه الخطوة… ما القصّة؟

تواصل الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهّاب، التّحضيرات الأخيرة لإطلاق ألبومها الجديد خلال أيّام قليلة، وهو الذي يحمل الكثير من المفاجآت التي ستعلن من خلالها عودتها القويّة إلى السّاحة الفنّيّة.

ونشرت شيرين، في الساعات الماضية، برومو ترويجيًّا لألبومها الجديد على حساباتها الشّخصيّة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ المختلفة مع عبارة “قريبًا”. (شاهدوا الفيديو)

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل والانفصال عن شركة روتانا، إذ كشفت الفنّانة عن دفعها مبلغًا كبيرًا قدره ٨ ملايين جنيه كشرط جزائيّ لفسخ عقدها مع الشّركة.

وأكّدت شيرين على توقيعها عقدًا جديدًا مع شركة إنتاج أجنبيّة، ممّا يفتح أمامها آفاقا أوسع للتّرويج لأعمالها الفنّيّة على المستوى الدّوليّ، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفنّانة، إذ ستتمكّن من الحصول على حريّة أكبر في اختيار أعمالها وتقديمها للجمهور.

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على صعيد آخر، اثار خبر عودة شيرين عبد الوهّاب بألبوم جديد حماسة كبيرة لدى جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصّبر سماع صوتها المميّز، وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع خبر عودتها من جديد بألبوم، إذ عبر المعجبون عن سعادتهم وترقّبهم الألبوم الجديد.