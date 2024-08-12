ماذا قال حمدي هيكل بشأن سبب إعادة مشهد أبو موتة في زفاف ابنته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان حمدي هيكل، عن كواليس تصدره التريند بسبب فيديو احتفاله بزفاف ابنته، على طريقة مشهد أبو موتة من فيلم "فول الصين العظيم".

وقال حمدي، ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد: "زوج ابنتي صاحب فكرة فيديو إعادة مشهد أبو موتة".

وتابع: "فوجئت يوم الزفاف المصور يطلب مني إعادة تصوير مشهد أبو موتة، ووافقت ثم اشترطت على المصور أن أشاهد الفيديو قبل نشره".

وعن مسيرته الفنية، أوضح: "تشرفت بالعمل مع كبار النجوم منذ سنوات طويلة واشتغلت مع معظمهم حتى لو أدوار بسيطة".

وأشار إلى أنه عاد للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد حوالي 14 عامًا من "فول الصين العظيم" بمسلسل أرض النفاق، قائلا: "دوري في أرض النفاق كان استكمال لأبو موتة وكانت فكرة هنيدي تقديم نفس المشهد ولكن بطريقة مختلفة وشبه ارتجال".

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