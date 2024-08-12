قفزة خطيرة لـ توم كروز تخطف الأضواء في الحفل الختامي لأولمبياد باريس 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

على غرار مشاهد الأكشن في أفلامه، فاجأ نجم هوليوود توم كروز بطل فيلم "المهمة المستحيلة" Mission: Impossible، الجماهير التي حضرت حفل ختام أولمبياد باريس 2024، بقفزة سينمائية خطيرة.

قام كروز بالقفز من أعلى ستاد "ستاد دو فرانس" بواسطة كابل ليهبط على أرضيه الملعب، معلنًا انتقال الأولمبياد من باريس إلى لوس أنجلوس الأمريكية 2028.

بعد هبوطه صافح النجم الأمريكي "توم" الجماهر الحاضر قبل أن يركب دراجته النارية ويخرج من الملعب ومعه العلم الأولمبي.

يذكر أن توم كروز حصل على لقب فارس الفنون والأدب من فرنسا على خلفية بطولة أولمبياد باريس 2024 التي أسدل الستار عليها مؤخراً.

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