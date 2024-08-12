ما علاقة اللاعب التركي يوسف ديكيتش بشخصية جون ويك الشهيرة؟.. تعرف على القصة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر اللاعب التركي يوسف ديكيتش "تريند" محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 10 متر زوجي مختلط في أولمبياد باريس 2024، وذلك نظرًا لطريقة لعبه الغير معتادة حيث ظهر وهو يصوب واضعًا يده في جيبه ودون معدات حماية.

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه اللاعب التركي يوسف ديكيتش بشخصية القاتل المحترف جون ويك الشهيرة بسلسلة أفلام الأكشن "John Wick" بطولة النجم العالمي كيانو ريفز، وبدأ العديد منهم في التحذير من العبث مع هذا اللاعب نظرًا لتركيزه الشديد وصرامته وتشابهه كثيرًا مع شخصية "جون ويك".

وتداول رواد "السوشيال ميديا" صورة اللاعب يوسف ديكيتش وهو برفقة قطته، وهو ما جاء مشابه أيضًا للكلب الخاص بشخصية جون ويك، وجاء التحذير بطريقة ساخرة من البعض نظرًا لانتقام شخصية جون ويك ممن قاموا بقتل كلبه، وحذروا من المساس بقطة "ديكيتش" حتى لا ينتقم على طريقة جون ويك وذلك نظرًا لبراعته في الرماية.

يذكر أن الجزء الأخير من سلسلة أفلام جون ويك بعنوان "John Wick: Chapter 4" عرض تجاريًا عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت 440 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون، كما تم الإعلان مؤخرًا عن إنتاج فيلم منشق من السلسلة بعنوان "Ballerina" بطولة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس والمقرر عرضه بحلول عام 2025.

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