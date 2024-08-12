بالصور| دعاية جديدة لفيلم "Deadpool & Wolverine" في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الدعاية الخاصة بفيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" في طوكيو باليابان، وأثار المقطع جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتضمنت الدعاية مجسم عملاق لشخصية البطل الخارق "ديدبول" ظل يتجول في عدد من شوارع طوكيو، وظهر المجسم وهو يحمل في يده لافتة لشخصية البطل الخارق "وولفرين" الذي يشاركه أحداث الفيلم.

ويواصل فيلم "Deadpool and Wolverine" تحطيم الأرقام القياسية، ونجح خلال الساعات القليلة الماضية في تخطي حاجز المليار دولار عالميًا في أقل من 3 أسابيع من عرضه بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

فيلم "Deadpool & Wolverine" هو الجزء الثالث من سلسلة الكوميديا "Deadpool" التي عرض أول أجزائها عام 2016، مرورًا بالجزء الثاني عام 2018 وحققا نجاحًا فاق كل التوقعات، لتقرر شركة "مارفل" إنتاج جزء ثالث مع إضافة شخصية البطل الخارق "وولفرين" التي يجسدها النجم الأسترالي هيو جاكمان ويشاركه البطولة في شخصية "ديدبول" الممثل الكندي ريان رينولدز.

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