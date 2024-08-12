شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز عن تكريمها بمهرجان القلعة: له مذاق خاص لأنه من بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز عن سعادتها لتكريمها من دار الأوبرا المصرية في حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": "أنا فرحتى كبيرة جدًا لهذا التكريم خاصة أنه من بيتى دار الأوبرا التى نشأت فيها، وكذلك بين أهلى، بالإضافة إلى أن التكريم على مسرح مهرجان القلعة الذى له مكانه خاصة في قلبى لأنه أول مسرح ظهرت علية وأنا طفلة وكان مع فرقة أوركسترا القاهرة على مسرح القلعة وكانت بعزف على مثلث وقتها :

وحرصت نسمة عبد العزيز على طمأنت المتابعين والجمهور على حالة زوجها المخرج جلال الزاكى الصحية، بعد حادث السيارة الذى تعرض له وأصيب فيه بكسور وكدمات بالغة، وقالت: "مررنا بأيام عجاف شهدنا فيها أصعب الأمور ومرها بسبب الحادث الصعب الذى تعرض له، والحمد لله جلال الآن يسير على كورس علاج طبيعى لكنه بدء يعود الى عمله تدريجيًا، موجهة الشكر لكل من دعمه في محنته وتمنت ألا يرى أحد أى مكروه في حياته".

يذكر أن وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى خلال حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهم "السيد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الكاتب والأديب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، الفنان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، الفنان الموسيقى وعازف البيانو فتحى سلامة، الحائز على جائزة جرامى الموسيقية العالمية عام 2004. أيضًا المايسترو حازم القصبجى حفيد الموسيقار محمد القصبجى وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام 2014، الفنان ياسر الصيرفى وقائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفونى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقا، عبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفنى والبرامج بالأوبرا، اسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفنى بدار الأوبرا سابقا، اسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.