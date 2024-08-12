شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة يهدى أولى دوراته للشاعر شوقي حجاب 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح مهرجان نبتة للأطفال أولى دوراته يوم 15 أغسطس 2024 والمقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وصرح رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، بأن الدورة الأولى مهداه باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

جدير بالذكر أن مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح مثل النجم هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

ويقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، ويتوج الحفل شعار المهرجان كيكو.