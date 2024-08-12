شيرين عبد الوهاب تدشّن قناتها الرسمية على تطبيقي "واتساب" و"إكس"

استطاعت النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الأيام الماضية أن تستعيد بريقها ورونقها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجحت في معاودة التواصل المباشر مع جمهورها الكبير، بعد انقطاع طويل.

وفي خطوة جديدة تخطوها في هذا السياق، دشّنت شيرين قناتها الرسمية على تطبيق "واتساب"، وأخرى على موقع "إكس -X" ونجحت في توثيقها بأقل من 48 ساعة، وهذه الخطوة تؤكد سعي شيرين للوصول إلى جمهورها والتفاعل معه مباشرةً، كما نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق "تيك توك"، ما زاد من حضورها الرقمي وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم النجوم في الوطن العربي.

وتشير كل هذه الخطوات الى عودة شيرين عبد الوهاب بقوة إلى الساحة الفنية، حيث تستعد لطرح ألبوم جديد يضم عدداً من الأغاني المميزة، ومن المتوقع أن يحقق هذا الألبوم نجاحاً كبيراً ويسجّل أرقاماً قياسية في الإيرادات.

يأتي النجاح الجديد لشيرين بعد إعلانها عن فسخ التعاقد مع شركة "روتانا"، حيث أكدت في بيان رسمي تسديدها الشرط الجزائي كاملاً، إضافة إلى إعلانها تولي شركة "وارنر" الأميركية مسؤولية صفحاتها على السوشيال ميديا، وهو ما يعكس حرص شيرين على إدارة أعمالها الفنية بشكل مستقل، واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها الشخصية والفنية.

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