حسن الردّاد يكشف أسراراً عن زوجته

القاهره - الخليج 365
شارك الفنان حسن الرداد في برنامج "Gossip" وردّ على مجموعة سريعة من الأسئلة، كاشفاً الكثير من الأسرار والمعلومات العفوية الخاصة بزملائه الفنانين.
وقال الرداد إن هناك أموراً لا يعرفها البعض عن زوجته إيمي سمير غانم، كشعورها السريع بالتوتر، ولأبسط الأسباب. وأضاف: "الحاجات الصغيرة عندها زي الكبيرة، وهي متوترة تحس أن فيه كارثة، لكن في النهاية تكتشف أن الموضوع بسبب ذبابة دخلت البيت مثلاً".
وتحدث النجم المصري أيضاً عن النجمة ياسمين عبد العزيز إذ قال بعفوية: "لو بنصوّر بالليل وعايزة تنام، خلاص الكشافات بتقفل، ومافيش مشاهد خلاص هي عايزة تنام".
وعن النجم عمرو يوسف، قال: "قلبه طيب، يبان ديفيد بيكهام قوي بس هو في الحقيقة ابن بلد جداً".
ولفت الرداد إلى أن من بين المسلسلات التي اعتذر عنها: "أيوب" و"المواطن إكس"، و"كلبش"، بالإضافة إلى فيلمَي "صاحب المقام" و"الإسكندراني" الذي قدّمه الفنان أحمد العوضي؛ بسبب ضيق الوقت وعدم رغبته في تقديم هذه الأدوار.
إلى ذلك، يستعد حسن الرداد وإيمي سمير غانم للعودة إلى العمل معاً في السينما من خلال فيلم كوميدي جديد يحمل اسم "عكس عكاس"، وهو من تأليف محمد الجمل وإنتاج أحمد السبكي.
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