نيللي كريم في تجربة فنّيّة جديدة… اقرأ التفاصيل

شوّقت الممثّلة، نيللي كريم، جمهورها، لعمل فنّيّ جديد، يجمعها مع المُنتج والسيناريست المصريّ محمّد حفظي.

في هذا السّياق، نشرت “نيللي” عبر “إنستغرام”، صورة جمعتها مع”حفظيّ” وعلّقت:” في موقع التّصوير”، دون أن تكشف أي تفاصيل عن العمل المُنتظر.

الجدير بالذّكر، أنّ هذا التّعاون ليس الأوّل بين “نيللي” ومحمّد حفظي، فقد تعاونا مؤخّرًا في فيلم “فوي فوي” الذي شارك “نيللي” بطولته محمّد فرّاج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي وغيرهم وهو من كتابة وإخراج عمر هلال.

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على صعيد آخر، لا زالت نيللي كريم، تشارك في عروض مسرحيّة السّندباد بين مصر والسّعوديّة، التي تُعد تجربتها الأولى على خشبة المسرح، حيث يشاركها البطولة الممثّل كريم عبد العزيز، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف وغيرهم والمسرحيّة من تأليف وإخراج أحمد الجنديّ.