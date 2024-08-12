شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تكريمه بمهرجان نبتة فى مهرجان العلمين.. شخصيات ابتكرها شوقى حجاب أبرزها بقلظ والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان نبتة للأطفال عن إهدائه الدورة الأولى يوم 15 أغسطس 2024 للشاعر الراحل شوقي حجاب، والمقرر إقامته تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وهو الشاعر الذي قام بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما للأطفال، منها: "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء"، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".

ابتكر شوقى حجاب والذي يهديه مهرجان نبتة للأطفال الدورة الأولى، العديد من شخصيات العرائس للأطفال والتى لاقت نجاحا كبيرا، منها شخصية "أرنوب" وهو قفاز أصفر مصنوع من التريكو وله أذنان ويجسد شخصية الأرنب كثير الأسئلة، فهو يسأل الناس من حوله ببراءة شديدة ويتكلم بصوت الفنان "طلعت عطية"، ثم قدم شخصية "دبدوب" وهو قناع كامل يرتديه الفنان سيد محمد ويجسد به شخصية دب طيب القلب، يفاجئ المحيطين به بأفعاله وأفكاره وكان هذا الدب يحمل معه دائما صندوقا يضع به أشياء متنوعة، وشخصية "دقدق" وهو خيال مآته لشخصية غير مصرية ابتكرها شوقي، تحلم دائما وتكره أن يعاملها الناس كخيال مآته، وتتمنى أن يتعاملوا معها ككائن له قيمة وشخصية محترمة.

وشخصية "ضاضا العضاضة" وهى فارة قراضة تخطف أى شيء من حولها وتحاول أن تبدو فى منتهى البراءة، وشخصية "الغزالة لا لا" بطلة لمسرحية تحمل اسمها، وهى عبارة عن عروسة من القفاز، تعيش فى مجتمع متخلف لقبيلة متزمتة، تحرم السهر والغناء والتعليم والكهرباء، والشخصية الأشهر "بقلظ" وهو شخصية لطفل يشبه الطفل الإيطالى بينوكيو الذى تمدد أنفه ويزداد طوله كلما كذب، صنعه على هيئة أراجوز مصري، وغيرها من الشخصيات مثل "بسبس هو، فركش وفرفوشة، كوكى كاك".