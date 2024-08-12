ياسر جلال يعلّق على ترشيحه لتقديم سيرة حياة رشدي أباظة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على ترشيح أسرة الفنان الراحل رشدي أباظة له لتقديم سيرته الذاتية، عبّر الفنان ياسر جلال عن سعادته بذلك الترشيح، حيث أشار إلى أنه يعتز بثقة أسرة النجم الراحل به، كما أوضح أن تقديم سيرة ذاتية لفنان بحجم نجومية رشدي أباظة يحتاج إلى بذل مجهود كبير، سواء في تأدية الشخصية، أو في كتابة السيناريو أو توافر الإنتاج الضخم، كي يليق العمل بمكانة “الدنجوان”.

وقال ياسر جلال: “سعيد جداً بتصريحات منيرة هانم أباظة، فهي شخصية مثقفة ومحترمة جداً، والتقينا في إحدى الندوات الثقافية من قبل، وعرضت عليَّ هذه الفكرة، وطبعاً شرف كبير لي ولأي زميل، تقديم شخصية فنية ثرية مثل الراحل العظيم رشدي أباظة، هذا الفنان الذي لن يتكرر”.

وتابع: “كانت دائماً تربطني صداقات بعائلة الراحل النجم رشدي أباظة مثل الدكتور مصطفى أباظة رحمة الله عليه، الذي كنت عندما ألتقي به، كان يقول لي لا بد من أن تمثل شخصية رشدي في عمل فني عن سيرته الذاتية، وكذلك الفنان الرائع فكري أباظة الذي كتب السيناريو”.

واختتم ياسر جلال حديثه بالقول: “أرى أن تقديم سيرة ذاتية عن شخصية بحجم الفنان رشدي أباظة، لا بد من أن يتم تنفيذها بإتقان، وأن تكون كل عناصر العمل الفني على أعلى مستوى، حتى تليق بتاريخ الراحل العظيم”.

ويأتي ذلك بعد أن رشّحت السيدة منيرة أباظة الفنان ياسر جلال لتقديم السيرة الذاتية لشقيقها الفنان الراحل رشدي أباظة، موضحةً أن هناك شبهاً كبيراً بينهما ليس في الملامح الخارجية فحسب، إنما أيضاً في الإبداع والموهبة والكاريزما التي يمتاز بها كلٌ منهما.