بعد أزمته الأخيرة.. محمد صبحي يوجّه رسالة إلى جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو وجّه من خلاله رسالة شكر وامتنان لجمهوره، وذلك بعد أزمته الأخيرة بسبب مسرحية “عيلة اتعملها بلوك”.

وقال صبحي في الفيديو: “الفيديو ده كنت عايز أعمله من فترة، لما عشت أجمل أيام في عمري وأيضاً في حركتي الفنية، ولما ألاقي الجماهير بالملايين أثبتت أن الله عز وجل حب إن يكافئنى بيكم الجمهور الحبيب اللي سندني، وسند الفن المحترم، وأكد لي أن الفنان عندما يحترم عقل المشاهد هو أيضاً يحترمه”.

وأضاف: “فيه كتير أعداء لمصر عايزين يهدّوا فنها وثقافتها وأيضاً عاداتها وموروثاتها، لكن أنتم أثبتوا كجمهور ليس مصري فقط بل من دول أخرى من كندا وأمريكا وإسبانيا واليونان، هذا شيء أسعدني، وبشكر ربنا عليه، وأتمنى أقابل كل هذا الجمهور”.

واختتم محمد صبحي الفيديو بالقول: “سعدت بوعي المشاهد المصري، واحترامكم للفن هو حب للوطن، لصنع أي شيء لا يهدم الأسرة أو الأطفال أو الشباب، نحن حريصون على حبّنا لمصر”.