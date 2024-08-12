الأزمات تلاحق فيلم “الملحد”.. اتّهام بالسرقة ودعوى قضائية لمنع العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الأزمات تتوالى على فيلم “الملحد” الذي يقوم الفنان أحمد حاتم ببطولته، ومن المنتظر عرضه آخر آب (أغسطس) الجاري.

حيث تقدّم السيناريست نادر سيف الدين، مؤلف ومخرج فيلم “الملحد”، الذي تم إنتاجه عام 2014، ببلاغ بإنذار رسمي لوقف عرض فيلم “الملحد” والمقيّد بالرقم 21576 بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2024، ضد أحمد السبكي والكاتب إبراهيم عيسى، ويتّهمهما فيه بالاستيلاء على حقوق ملكيته الفكرية.

ووجّه سيف الدين إنذاراً رسمياً من خلال محضر الى أحمد السبكي عن نفسه وبصفته ممثلًا قانونياً لشركة “السبكي للإنتاج الفني” قيّد بالرقم 21576 بتاريخ 30 تموز (يوليو) الماضي بمحضرين في الدقي، والمعلن في مواجهة النيابة العامة نظراً لرفضه الاستلام.

وأكد “أنه جارٍ الآن اتخاذ كل الإجراءات القانونية الأخرى ضد المشكو في حقهم لإيقاف عرض الفيلم دفاعاً عن حقوقي المادية والأدبية”، مضيفاً أن الغريب في الأمر أن يتم عمل فيلم في عام 2014، والآن يخرج فيلم بالاسم نفسه.

ولفت إلى أنه يوجّه رسالة الى المسؤولين في الرقابة بالقول: “هل يجوز عمل أكثر من فيلم بالاسم نفسه؟”… وكشف أنه ماضٍ في الإجراءات القانونية لصون حقه، وأنه تخاصم مع الرقابة الفنية.

وكان عدد من المحامين، على رأسهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي “الزمالك” السابق، قد تقدّموا بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإلغاء فيلم “الملحد”، ووقف عرضه في دور السينما، سواء على الشاشات المرئية أو المسموعة، أو صفحات السوشيال ميديا، مع إلزام أحمد السبكي صاحب شركة “السبكي للإنتاج الفني” بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المحامون في دعواهم إن الفيلم يروّج لفكرة الشِّرك بالله لشباب الوطن الذين هم بُناة المستقبل، وأن من الواضح أن هذا الفيلم يمهّد لحرب ممنهحة ضد الدين الإسلامي، وشباب الوطن.

وفي رد الفعل الأول على هذه الأزمات، قررت الشركة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه الذي كان مقرراً في 14 آب (أغسطس) الجارى في إحدى دور السينما المشهورة في القاهرة، حيث لم يتم تحديد موعد للعرض الخاص.

فيلم “الملحد” هو بطولة: أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا ونجلاء بدر…، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.