ليلى علوي تشعل مواقع التواصل.. هكذا رقصت في حفل راغب علامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو خلال حضورها حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت ليلى وهي تتراقص على أغنيات راغب علامة “نسيني الدنيا” و”الحب الكبير”، وظهرت بإطلالة صيفية ساحرة ارتدت فيها فستاناً باللون الأصفر.

وبمجرد أنرآها النجم اللبناني حرص على تقديم التحية لها ونزل من على المسرح ليسلم عليها، وقام باحتضانها وسط هتافات الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

على جانب آخر، عرض لليلى علوي مؤخرًا أحدث أفلامها “جوازة توكسيك”، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة أنهما ينتميان إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً كل عن الآخر، وهو ما يصنع الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟