إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine تتجاوز المليار دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ اللحظة الأولى لعرضه، وفيلم «Deadpool & Wolverine» يعتلي منصة الأفلام الأعلى إيراداً، حتى استطاع يوم أمس تخطي حاجز المليار دولار، وحصل نجما العمل: رايان رينولدز، وهيو جاكمان، على بطاقتَيْ عضوية في نادي شباك التذاكر، البالغة قيمته مليار دولار.

ويبدو أن هذا الفيلم في طريقه؛ ليصبح أفضل فيلم مصنف (R) على الإطلاق على مستوى العالم، ويضيف إنجازاً جديداً إلى قائمة أرقامه القياسية، إذ إنه يقع حالياً في المرتبة الثانية بعد فيلم «الجوكر» لعام 2019.

ووفقاً للعديد من التقارير، فمن المقرر أن يتجاوز فيلم «Deadpool & Wolverine» مبلغ 1.079 مليار دولار، الذي حققه فيلم «الجوكر» بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ومن اللافت، أيضاً، أن فيلم «ديدبول وولفرين» وصل إلى المليار دولار بشكلٍ أسرع من «الجوكر»، إذ بلغت إيراداته 494.3 مليون دولار في الولايات المتحدة، و535.2 مليون دولار في الخارج.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الحالية بقاء «ديدبول وولفرين» الفيلم رقم (1) في معظم الأسواق، بما فيها: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا والمكسيك.

وجاءت الإيرادات على النحو الآتي: الصين (54.8 مليون دولار)، المملكة المتحدة (54.4 مليوناً)، المكسيك (38.2 مليوناً)، أستراليا (31.3 مليوناً)، ألمانيا (25.5 مليوناً)، فرنسا (23.6 مليوناً)، البرازيل (22.1 مليوناً)، إسبانيا (18.9 مليوناً)، الهند (17.9 مليوناً)، وإيطاليا (15.6 مليون دولار).

ويُعد هذا الفيلم ثاني فيلم يحقق مليار دولار لشركة «ديزني: هذا العام بعد»Inside Out 2«، الذي يتصدر الآن قائمة أعلى أفلام الرسوم المتحركة ربحاً على الإطلاق، بما يقرب من 1.6 مليار دولار، في مبيعات التذاكر العالمية. أي أن»ديزني«هي الاستوديو الوحيد، الذي حقق إصدارات متتالية بقيمة مليار دولار في عام واحد. وفي المجموع، تجاوز 55 فيلماً فقط عتبة المليار دولار، تمتلك «ديزني» 31 منها.

وأخرج هذا الجزء من سلسلة «Deadpool»، شون ليفي، وهو فوز كبير للنجم رايان رينولدز، الذي يلعب دور البطولة، وكذلك لشركة «Marvel Studios»، والأبطال الخارقين بشكل عام.

وهو أول فيلم خارق، يتجاوز المليار دولار منذ فيلم «Spider-Man: No Way Home»، من إنتاج «Sony»، و«Marvel»، قبل عامين ونصف العام، وأول فيلم «Marvel/Disney MCU» يتجاوز عتبة المليار دولار منذ فيلم «Avengers: Endgame»، عام 2019.

وقد تم عرض فيلم «ديدبول وولفيرين» لأول مرة في 22 يوليو 2024، بمسرح «ديفيد إتش كوتش» في نيويورك، وتم إصداره بالولايات المتحدة في 26 يوليو، كجزء من المرحلة الخامسة من عالم «مارفل» السينمائي. ولاقى الفيلم مراجعات إيجابية من أغلب النقاد والمشاهدين.