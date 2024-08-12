نجوم الفن المصري في أعمال سينمائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتوازي مع انطلاق تحضيرات صناع الأعمال الدرامية، لتصوير مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني، الذي ينطلق في بداية شهر مارس المقبل، بدأ صناع السينما التخطيط لمواسم أفلام عام 2025، الثلاثة، وهي: «موسم أفلام عيد الفطر السعيد» الذي يحل بداية شهر أبريل، و«موسم أفلام عيد الأضحى» الذي يحل في الثلث الأول من شهر يونيو، و«موسم أفلام الصيف» الذي يبدأ عادة منتصف شهر يوليو.

وفي غمرة انشغالها بتصوير فيلم «الست»، الذي تجسد فيه النجمة منى زكي دور «كوكب الشرق» المطربة الراحلة أم كلثوم، تعاقدت على لعب بطولة فيلم «لعب عيال» أمام النجم كريم عبد العزيز، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان. الفيلم المقرر عرضه في «موسم أفلام صيف 2025»، يعد الأول الذي يجمع منى وكريم، منذ ظهورهما قبل 18 عاماً معاً في فيلم «ولاد العم».

بدورها، تبدأ النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها في فيلم «كونداليني»، الذي يجمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين، بداية شهر سبتمبر المقبل. الفيلم الذي يخرجه محمد سلامة، مأخوذ عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتبة ميرنا الهلباوي. وتنتظر منة عرض أحدث أفلامها «الهوى سلطان» قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، والذي يجمعها بأحمد داوود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي «لايت» عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

أما النجمة نيللي كريم، فعلى أجندتها مشاريع مهمة وكثيرة، فبعد انتهائها من تصوير فيلم «هابي بيرث داي»، مع الممثلين: شريف سلامة وحنان مطاوع، وإخراج سارة وفيق، وظهورها ضيفةَ شرف في فيلمَيْ: «الست» مع منى زكي، و«شريط 6» مع خالد الصاوي، تنتظر تصوير فيلمين جديدين: الأول: «صيف 67» ويجمعها بأمير المصري، ومن تأليف وإخراج أبو بكر شوقي. والثاني: «الإسترليني» مع النجم محمد هنيدي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وبعد غياب خمس سنوات، منذ ظهوره في الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، يبدأ النجم محمد سعد، في شهر أكتوبر المقبل، تصوير مشاهده في فيلم «الدشاش» مع المخرج سامح عبد العزيز، ويقدم فيه سعد دور «الدكتور سامح»، الذي يعيش مع زوجة غير جميلة، وعفريت، في بيت واحد.

ويجتمع النجمان آسر ياسين وهنا الزاهد، للمرة الأولى معاً في عمل فني، في غضون أسابيع لبدء تصوير مشاهدهما في فيلم «إن غاب القط»، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

فيما يعود النجم أحمد السقا إلى أفلام الإثارة والأكشن من خلال فيلم «خبطة العمر»، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب.