اتبعت هذا النظام الغذائي.. ليدي غاغا تفقد وزنها من أجل فيلم “الجوكر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الآونة الأخيرة، كان الجميع يتحدثون عن المشاهير، الذين تناولوا عقارات وأدوية لفقدان الوزن، ومنها «حقن أوزمبيك»، وهي علاج لمرض السكري، المعروف بتأثيراته الكبيرة في إنقاص الوزن، والمظهر المجوف المميز، الذي يمكن أن يمنحه للوجه.

وبعد ظهور ليدي غاغا في أكثر من حدثٍ، خلال الفترة الماضية، لا سيما في صور فيلم «Joker: Folie à Deux»، تكهن المعجبون بأن النجمة قد تكون أحدث المشاهير، الذين انضموا إلى هذا الاتجاه، بسبب تحولها بشكل ملحوظ، وتحقيقها لياقة بدنية أكثر صحة وتناسقاً.

وفي حين أننا لا نعرف ما إذا كان استخدامها تلك الأدوية أمراً واقعاً أم لا، هنا نلقي نظرة فاحصة على رحلتها لإنقاص وزنها، وسنتعمق في العوامل التي ساهمت في تحولها.

لماذا وكيف فقدت ليدي غاغا وزنها؟

أشار أحد المعجبين إلى أنها ربما فقدت وزنها من أجل دور «هارلي كوين» في «Joker: Folie à Deux»، وهي ممارسة شائعة للممثلين، الذين غالباً يخضعون لتغييرات جسدية تناسب شخصياتهم.

ولم تتطرق غاغا، علناً، إلى هذه الشائعات، لكنها تحدثت سابقاً عن تقلبات وزن جسمها. فعلى سبيل المثال، اكتسبت وزناً لتجسيد شخصية «Patrizia Reggiani»، في «منزل غوتشي»، ما سلط الضوء على التزامها بأدوارها.

ورغم هذه التغييرات، روجت غاغا، باستمرار، إيجابية الجسم، وضرورة قبوله كيفما كان.

وبخلاف مظهرها الجسدي، تواصل ليدي غاغا التفوق في صناعتَي: الموسيقى والأفلام، حيث وصلت إلى آفاق جديدة في حياتها المهنية، فهي تؤمن بجمال جميع الأشكال والأحجام، وتشجع على احتضان الجسد، والاحتفاء به كما هو.

كيف تحافظ ليدي غاغا على صحتها؟

إن نهج ليدي غاغا في الحفاظ على صحتها مزيج من الأكل الواعي، وروتين التمرين الديناميكي، ما يعكس شغفها بالعناية الذاتية والرفاهية، فهي تتجنب الأنظمة الغذائية الجذرية، وتدمج بدلاً من ذلك الأطعمة الصحية، من خلال خطط وجبات مخصصة.

نظام ليدي غاغا الغذائي لإنقاص الوزن:

يلعب نظام ليدي غاغا الغذائي، الغني بالبروتين، دوراً حاسماً في الحفاظ على لياقتها البدنية، فهي تتناول الأطعمة، التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، وغنية بالبروتين والدهون الصحية، ما يضمن حصول جسدها على التغذية التي يحتاج إليها.

وتعد الفواكه والخضروات الطازجة من العناصر الأساسية في وجباتها، حيث توفر الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، التي تجعلها تشعر بالحيوية والنشاط.

علاوة على ذلك، تدمج غاغا بياض البيض والكينوا والفاصوليا السوداء والروبيان والبطاطا الحلوة والديك الرومي، وما إلى ذلك في نظامها الغذائي؛ لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وبدلاً من حرمان نفسها من الأطعمة المفضلة لديها، تتحكم في الحصص وتعتدل بها، وتحافظ على نمط حياة متوازن.

روتين التمرين الخاص بليدي غاغا:

تشتهر ليدي غاغا بأدائها المثير، وقد صُمم نظام اللياقة البدنية، الذي تتبعه لتعزيز قدرتها على التحمل، والحفاظ على لياقتها، فهي تمارس مزيجاً من تمارين القلب والأوعية الدموية، وتمارين القوة واليوغا، والتمارين الوظيفية، مثل: تمارين الانحناء، والقرفصاء، وما إلى ذلك، وتكرس ساعة على الأقل كل يوم لتتحدى جسدها، وتدفع حدوده.

ويحافظ هذا النهج المتنوع على تحفيزها، ويمنع الرتابة، ما يسمح لها بالبقاء منخرطة جسدياً وعقلياً.

نصائح ليدي غاغا للحفاظ على وزن صحي:

1. تناول نظام غذائي متوازن: ضعي في طبقكِ الكثير من الفواكه، والخضروات، والبروتينات الخالية من الدهون؛ للحفاظ على تغذية جسمكِ، ونشاطه.

2. حافظي على نشاطكِ: امزجي تمارينكِ الرياضية بالأنشطة المختلفة؛ للحفاظ على المتعة والتحدي.

3. مارسي العناية الذاتية: خذي وقتاً للراحة، وإعادة شحن طاقتكِ، وتأكدي من أن جسمكِ وعقلكِ يتمتعان بصحة جيدة.

4. تجنبي الأطعمة المُصنعة: ركزي على التحكم في الحصص والاعتدال؛ للاستمتاع بوجبتك المفضلة، دون إفراط في تناولها.

5. بناء نظام دعم: أحيطي نفسكِ بالعائلة والأصدقاء، الذين يمكنهم تشجيعكِ، وتحفيزكِ في رحلتك.