نسرين طافش تستعرض رشاقتها تحت عنوان الأنوثة و الجمال.. و سعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور بإطلالتها الأخيرة من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان ضيق و طويل من دون أكمام زاهي الألوان ذات تصميم رائع، أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، و ربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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كما و حملت نسرين بيدها حقيبة من دار أزياء Dior وصل سعرها إلى 11434 دولار.

من جهة ثانية، كانت علقت الممثلة السورية ديمة بياعة على ترتيب وضع إسمها في شارة مسلسل "صبايا" الذي عرض عام 2009، مشعلة الخلاف مجدداً بينها وبين زميلاتها في العمل.

وشاركت ديمة بياعة الجمهور مقطع فيديو جاء فيه: "دقلي ناجي طعمة (أي المخرج) وقاللي ديمة عم يتقاتلوا فلانة وفلانة إنو بدن يحطو إسم قبلي مع أن أنا عقدي كان أعلى أجر كان وأنا وقت انكتب العمل كتبتوا رنا الحريري إلي، قلتلو مش مشكلة نزلن، فقي وإنت وين بالعقدمكتوب إنو إنت أول إسم، قلتلو ما عندي مشكلة هني 5 أان نزلني آخر إسم، فاتدايقت تحديداً ليش انحطلي صورتين بالشارة، ووجودي بالشارة أكتر منن، أنا بحط راسي على المخدة وأنا مرتاحة، الحمدللة راضية ربي بكل شي عم بعمله".

