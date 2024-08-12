فن ومشاهير

سماح أنور تنشر صورة نادرة تجمع والدتها وفاتن حمامة وزوزو حمدي الحكيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

شاركت الفنانة سماح أنور جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لوالدتها الفنانة سعاد حسين.

ونشرت سماح الصورة عبر حسابها على موقع انستجرام، وجمعت والدتها بنجمات زمن الفن الجميل، وعلقت: "من اليسار والدتي الفنانة سعاد حسين، الفنانة زوزو حمدي الحكيم، الفنانة ثريا حلمي، والوجه الجديد فاتن حمامة".

عُرض لـ سماح أنور نهاية العام الماضي 2023 مسلسل بطن الحوت بطولة الفنان محمد فراج والفنان باسم سمرة، كما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في فيلم "رزق الهبل" الذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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