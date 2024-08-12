تكريم 11 شخصية.. إطلاق النسخة 32 من مهرجان القلعة الدولي الخميس المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في إطار التعاون مع وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة، وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس على مسرح المحكى.

وكشف بيان صادر عن الأوبرا، عن انتها الموسيقار تامر غنيم من وضع موسيقى حفل الافتتاح، ويبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ويعقب ذلك تكريم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا لـ١١ شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم: عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، الكاتب والأديب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، الفنان الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، الفنان الموسيقي وعازف البيانو فتحي سلامة الحائز على جائزة جرامي الموسيقية العالمية عام ٢٠٠٤، المايسترو حازم القصبجي حفيد الموسيقار محمد القصبجي وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام ٢٠١٤، الفنان ياسر الصيرفي وقائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفوني، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، المهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقا، عبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفني والبرامج بالأوبرا، اسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفني بدار الأوبرا سابقا، اسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

عقب التكريمات يبدأ العرض الفني وتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها بانوراما من الأعمال العربية والغربية، التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، ثم تقدم الفنانة كارمن سليمان وفرقتها باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربي إلى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة .

يذكر أن الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام في الفترة من الخميس 15 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس، وتضم 31 حفلا متنوعا على مسرح المحكى، هي: "الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالإشتراك مع كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب قيادة المايسترو علاء عبدالسلام، ليلة موسيقى عربية (في حب الفنانة وردة) قيادة المايسترو علاء عبدالسلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمره وفرقته، فريق جلاس أونيون، حفل موسيقى الهند، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقيه قيادة أحمد فرج، ليلة صوفيه مع نجوم فرقة الإنشاد الديني إعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبدالغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

كما تضم الفعاليات، حفلات لكل من: أوركسترا القاهرة السيمفوني (موسيقى أفلام هوليوود قيادة المايسترو أحمد عاطف)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تدريب وقيادة راجي المقدم، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي.