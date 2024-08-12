بالصور| كارولين عزمي تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "كارولين" مجموعة صور لها أمام حمام السباحة، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان صيفي أبيض طويل.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى حبيب قلبي"، "بصراحة كارولين عزمى فنانة جميلة قوي ربنا يوفقها"، "هو في حد جميل و لذيذ كده"، "يالهوي على القمر".

وشاركت كارولين عزمي في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، في دراما رمضان 2024، بمشاركة وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، جلال الزكي، زينة منصور، إبراهيم السمان، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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