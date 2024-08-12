بعد حفلها بمهرجان العلمين...ديانا حداد: "مصر.. شكرا على الحب الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

بعد نجاح حفلها في مهرجان العلمين والذي أحيته قبل ساعات في مدينة العلمين الجديدة، أعربت المطربة ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في مصر، ومع جمهورها المصري، خاصة بعدما استقبلوها استقبالا حافلا.

ووجهت حداد رسالة شكر إلى مصر والمصريين، وذلك من خلال منشور كتبته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مصر.. شكرا على الحب الكبير، الناس الحلوة مصر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ديانا حداد هي أغنية "الناس الحلوة"، التي قامت بإطلاقها مؤخرا على موقع يوتيوب، وأيضا على المنصات الغنائية المختلفة.