وفاة نجمة مسلسل "Pokémon" بعد صراع مع سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية راشيل ليليس التي اشتهرت بالأداء الصوتي لعدد من الشخصيات الكارتونية الخاصة بالمسلسل الياباني "Pokémon" عن عمر ناهز 46 عامًا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.

وكشفت عن خبر الوفاة الممثلة الأمريكية فيرونيكا تايلور صباح اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، وقامت بنشر بيان رسمي نعت خلاله رحيل صديقتها راشيل ليليس تضمن الآتي: "بقلب مفطور أشارككم خبر رحيل راشيل ليليس يوم السبت الماضي، راشيل كانت موهبة استثنائية وضوء لمع من خلال صوتها سواء في التمثيل أو الغناء، سوف نتذكرها دائمًا بالعديد من شخصيات الرسوم المتحركة التي لعبتها، منها دورها الأيقوني في شخصية ميستي بأحداث مسلسل بوكيمون".

وأضافت: "كانت راشيل دائمة ممتنة على كل الحب والدعم الذي تلقته أثناء محاربتها مرض السرطان، وأعطاها دفعة إيجابية خلال فترة مرضها، عائلتها أيضًا تريد أن تشكركم ويريدون الحزن عليها بصمت".

راشيل ليليس هي ممثلة صوت وكاتبة سيناريو أمريكية، درست التمثيل في بوسطن ونيويورك، وشاركت في العديد من العروض المسرحية ومسلسلات الرسوم المتحركة والأفلام المستقلة.

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