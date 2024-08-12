"دعواتكم بالشفاء".. نهال عنبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمأنت الفنانة نهال عنبر، متابعيها على حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة في الكتف الفترة الماضية.

وكتبت "نهال" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام: "أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله وبعد أسبوعين هفك دراعي دعواتكم ليا بالشفاء العاجل".

وأضافت: "أنا من داخل منزلي و مع حبايبي الغالين مسافرتش إلى باريس كانت مجرد اشاعة.. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل".

وكانت نهال عنبر نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات الجراحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" .

وأوضحت، أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة في منطقة الكتف بالمنظار، بعد سقوطها على خشبة في مسرح النهار بإحدى جولاتها مع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن، آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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