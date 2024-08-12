ابنة دوللي شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع والدتها.. ومتابعون: "دي جينات بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت نور ابنة الفنانة دوللي شاهين الأنظار في أحدث ظهور مع والدتها على "السوشيال ميديا"، ونشرت دوللي صورا تجمعهما عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت دوللي وهي تلتقط عددا من الصور التذكارية على طريقة "السيلفي"، وعلقت دوللي: "ما فيه أحلى وأهضم وأرق من حبيبة قلبي وبنتي الحلوة بحبك"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "دي جينات بقى، مش محتاجة DNA، منورة الدنيا".

وطرحت الفنانة دوللي شاهين مؤخرًا فيديو كليب بعنوان "دوللي ست البنات" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أخر مشاركات دوللي شاهين في الدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "المماليك" عام 2022.

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