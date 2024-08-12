5 ملايين كتعويض.. تفاصيل أحدث دعوى أقامتها "روتانا" ضد شيرين عبدالوهاب "خاص"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهد النزاع الساخن بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا، تطورات كبيرة، مع عودته مجددا إلى ساحة القضاء، بعد ما يقرب من عام على صدور حكم قضائي بإلزام المطربة بسداد تعويض مالي للشركة.

شركة روتانا، أرسلت إنذارا قضائيا عبر محاميها، إلى المطربة شيرين عبدالوهاب بصفتها الشخصية، وبصفتها كضامن الشركة La Mere for artistic productions holding، وتم إخطارها بالدعوى المقامة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية.

وطالبت روتانا، في الدعوى الجديدة، بإلزام المطربة شيرين عبدالوهاب، بتسليم 17 أغنية، مع تنازلات كافة أصحاب حقوق الملكية الفكرية، على كافة الأغاني، بالإضافة إلى تسليمها 4 كليبات لأربعة أغاني، وإقامة 3 حفلات لصالح الشركة، تنفيذا للعقد الموقع في يناير 2019.

كما طالبت شركة روتانا، بإلزام المطربة، بسداد تعويض قيمته 5 ملايين جنيه، كتعويض اتفاقي بعد تعاقدها مع الغير، بالمخالفة لبنود عقدها مع روتانا.

المستشار محمد حلمي المفوض العام لشركة روتانا بمصر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما يثار من المطربة ومحاميها، عاري تماما من الصحة، وما هو إلا أكاذيب".

وتابع: "العقد الموقع في 2019، بين شركة روتانا، والمطربة شيرين عبد الوهاب، لم يرتبط إطلاقا بتاريخ معين، ولكن مرهون بإنجاز 2 ألبوم، بعدد 20 أغنية كاملة، والبند الرابع نص بشكل واضح وصريح على ما يلي (يمتد هذا العقد على مدة أو مدد مماثلة، حال انتهاء مدة العقد، دون تنفيذ الفنانة التزاماتها)".

مفوض روتانا، أضاف: "على عكس ما يتم الترويج له من المطربة، ومحاميها، الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية، لم يتعرض إلى مدة العقد نهائيا، وصدر الحكم ضدها بالتعويض، بسبب إخلال لمطربة بتنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها، والتعلل وقتها بجانحة كورونا".

وعن التعويض الذي تم سداده، قال: "مبلغ الـ 8 ملايين، تم تسلمه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بإلزام المطربة بصفتها الشخصية، وبصفتها ضامن شركة الأمير، بسبب الإخلال بتنفيذ العقد، وعدم تسليمها الأغاني".

وأكمل: "تصريحات المطربة نفسها التي صدرت في مايو الماضي، عقب حفلها في الكويت، والتي اتهمت فيها روتانا (على غير الحقيقة)، بعدم تسليم الأغاني وتأخيرها، تعد دليل واضح على سريان العقد، وعدم انتهائه، وهو ما يفضح التناقض في موقفها حاليا".

وفي ختام تصريحه قال: "من بين المثار أيضا، ما يتم الترويج له عن تعاقد المطربة مع شركة وارنر، لطرح أغاني جديدة لها، وهو ما كذبته الشركة العالمية تماما".

المطربة شيرين عبدالوهاب في بيان لها، أعلنت انتهاء علاقتها بشركة روتانا، وفسخ التعاقد بينهما، مشيرة إلى قيامها بسداد الشرط الجزائي وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع.

وأشارت شيرين في بيانها إلى قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى، مشددة على أن شركة روتانا لم يعد لديها الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن مازال تعاقدها مع روتانا سارياً.