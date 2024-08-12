أسماء جلال تبرز جمالها بصورة "سيلفي" من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

والتقطت "أسماء" الصورة داخل سيارتها بطريقة "سيلفي" ، وقامت بنشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "أسماء" الصورة داخل سيارتها بطريقة "سيلفي" ، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

اقرأ أيضا..

"كاجولوه" و"ستو أنا" بين الأكثر استماعًا بقوائم حفلات الزفاف على "Spotify" في مصر

رئيس الأوبرا تعلن بث فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على الهواء عبر "الحياة"