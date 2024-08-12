ماذا قال سعد الصغير عن لاعب النادي الأهلي محمود كهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان سعد الصغير رسالة للاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر سعد صورة جمعته باللاعب محمود كهربا في إحدى المناسبات، وعلق عليها: "من الناس اللي بحبها في الكورة أو غير الكورة، الراجل ده غير أنه صاحبي وحبيبي واخويا الصغير، لأ ده كمان صاحب أولادي وعشرة سنين، أنا أعرف الراجل الطيب ده اللعيب الجامد المحترف المحترم وربنا بيكرمه بجد وكنت لازم أتكلم عن كهربا، كهربا من الناس اللي الواحد لما بيعمل خير بيبقى أول واحد معاك في الخير".

واستكمل: "الراجل ده ربنا بيكرمه علشان تجارته معاه دايمًا بتكسب أي شخص، فأنا بدعم أخويا وحبيبي كهربا كراجل بشجع الأهلي وأتمنى من الناس في هذا الزمن تشوف الناس بطريقة أخرى وهيعرفوا كويس ربنا بيكرمكم ليه وعشان ايه؟، ربنا كبير وياريت كلنا في أي مجال نشجع بعض عشان نفضل في تحسن دايمًا، أهلاوي وبحب الأهلي".

وتعرض لاعب النادي الأهلي محمود كهربا مؤخرًا لانتقادات من قبل جماهير النادي بسبب تراجع مستواه الفني حتى أن البعض طالب إدارة النادي برحيله.

يذكر أن أخر أغاني الفنان سعد الصغير كانت بعنوان "بابا الشغلانة" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

خاص| تفاصيل البند الذي أشعل أزمة عقد شيرين عبدالوهاب مع روتانا