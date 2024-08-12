شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر عايدة فهمى قبل تكريمها من نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت الفنانة عايدة فهمي بعد حديث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان ياسر صادق، عنها وعن الجائزة التي حصلت عليها من مهرجان جرش ومهرجان الزرقا عن مسرحية فريدة، وقام الحضور بالتصفيق لها.

وقال الفنان ياسر صادق خلال الاحتفالية التي يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية لتكريم الدكتور اأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تكريمه من مهرجان جرش بالأردن: هو يوم اعتراف بالوفاء لنقيبنا العظيم وبنكرمه في المكان اللي هو جابه لينا وهو نادى النقابة.

وتابع ياسر صادق: تكريم نقيبنا دكتور أشرف زكي من مهرجان جرش بالأردن هو تكريم لنا جميعا؛ لأن أشرف زكي لا يمثل نفسه ولكنه يمثل الفن المصري.

وكان الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد عبر عن سعادته بالاحتفالية التي يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية قائلا: شكرا لهذه اللافتة الجميلة، وسعيد بتكريمي من أسرتي وبيتي نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف اشرف زكي: "أشكر الشركة المتحدة سواء لما يحدث في مهرجان العلمين أو موسم الرياض، لأنهما جعلا الأرض خصبة للفنان المصري والعربي، وشكرا للدور العظيم اللي بتقدمه الشركة المتحدة، وأنا بتشرف بوجودي بنقابة المهن التمثيلية، سواء أعضاء مجلس إدارة النادي أو مجلس دار المسنين،

وربنا يقدرنا على استكمال مشوارنا بقدر الثقة اللي أخدناها منكم".

ويحتفى مجلس إدارة نادي نقابة المهن التمثيلية بالدكتور أشرف زكى نقيب فناني مصر، بمناسبة تكريمه في مهرجان جرش الدولى بالأردن.

كما يكرم أبطال العرض المسرحي فريدة لتمثيلهم المشرف لمصر في مهرجان الزرقا الدولي ومهرجان جرش الدولي وحصول بطلة العرض الفنانة القديرة عايدة فهمي على جائزة أحسن ممثلة ومخرج العرض الفنان أكرم مصطفى الذي حصل على جائزة الإخراج الأولى والمهندس عمرو عبد الله الحائز على جائزة أفضل سينوغرافيا كما يتم تكريم مدير عام فرقة الطليعة الفنان والمخرج عادل حسان لإنتاجه المتميز للعروض المشرفة ومنها مونودراما فريدة حاصدة الجوائز.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية حصل على درع تكريم فى الأردن بحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار ورئيس المهرجان أيمن السماوى، وذلك تكريما لجهود أشرف فى إثراء الحركة المسرحية العربية بمهرجان المونودراما المسرحى فى دورته الثانية.

يشار إلى أن هذه المشاركة للعرض المسرحى "فريدة" تعد المشاركة الثالثة بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحا كبيرا، فضلا عن مشاركته في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما بالأردن أيضا خلال أغسطس 2023، كما قدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة، وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا طوال سنوات عرضه التى تخطت الثلاث سنوات.