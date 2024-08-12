سعر خيالي لإطلالة نور الغندور على الشاطئ من توقيع Emilio Pucci

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على متابعيها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال على الشاطئ، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول من دون أكمام ضيق متعدد الألوان، من دار أزياء Emilio Pucci وصل سعره إلى 1,198 يورو، و تركت شعها الناعم منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلالع جمال وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي و عائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time ".

