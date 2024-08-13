“ليلة كلها فرح وسعادة”.. ديانا حداد تعلّق على نجاح حفلها في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على نجاح حفلها ضمن “مهرجان العلمين”، نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو من الحفل، عبّرت من خلال التعليق عليه عن سعادتها بنجاح الحفل، الذي رفع شعار “كامل العدد”.

وقالت ديانا في تعليقها على الفيديو: “تاني وتالت ورابع يا مصر حب كبير وليلة كلها فرح وسعادة ونجاح في مهرجان العلمين الجديدة”.

وكانت ديانا حداد قد أحيت حفلاً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان العلمين” الذي يُقام حالياً في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر حتى آخر آب (أغسطس) الحالي.

وقدمّت ديانا خلال الحفل عدداً من أغنياتها الشهيرة، إضافة الى أغنيتها الجديدة “الناس الحلوة”، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، وتخطّت المليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تميزت الأغنية بكلماتها التي تناسب أجواء الصيف وألحانها التي تعكس أسلوب ديانا الفريد.

وظهرت صوفي وميرا ابنتا ديانا حداد في الحفل حيث حرصتا على الهتاف لوالدتهما والتفاعل بالرقص على أنغام أغنياتها، وكشفت ديانا عن سبب تواجدهما في حفلها مؤكدةً أن ابنتيها تتواجدان كل عام بالساحل الشمالي، وأبدت إعجابها بمدينة العلمين وأشادت بجمالها، موجهةً الشكر الى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” على تنظيمها المبهر للمهرجان.

وتفاعل الجمهور بحماسة مع أغاني ديانا حداد، وفاجأت الفنانة فيفي عبده الجمهور بالتوجه إلى المسرح لتحتضن الفنانة اللبنانية وتحييها وتحيي جمهورها بعباراتها الشهيرة.