أيتن عامر عن أغنيتها "إفراج": "تريند على تيك توك من قبل ما تنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو قصير من كليب أغنيتها الجديدة " إفراج"، والتي قامت بطرحها خلال الأيام الماضية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت عامر على الفيديو: "أصل أنا قلبي اللي اتكسر مش كوباية"، وأضافت: ترند على تيكتوك من قبل ما تنزل وبرغم تأجيل طرحها أسبوع كامل التفاعل معاها من الكبار والصغيرين خطير".

واستطردت: "شكرا على كل الفيديوهات الحلوة اللي الناس عملوها وخصوصا الأطفال، الأغنية موجودة دلوقتي على كل المنصات وقناتي الرسمية في يوتيوب".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر طرحت أيضا أغنية مثيرة للجدل مع أغنية إفراج، من كلمات أحمد علاء الدين، وتلحين نورهان البغدادي، وتم طرحهما على جميع المنصات الغنائية منذ أيام قليلة.