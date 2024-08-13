لقاء الخميسي تهاجم منتقديها: "اللي بيعمل كده مريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة لقاء الخميسي على التعليقات السلبية التي جاءتها على فيديو نشرته عبر تطبيق تيك توك، وجهت خلاله نصائح للفتيات.

ونشرت لقاء فيديو هاجمت فيه منتقديها، وقالت خلاله "هم سلبيين بس، لازم يدخل يجود أو يشتم أو يتفه من المعلومة، أو يقول كلمة من الكلمات اللي مالهاش قاموس، يعني مثلا واحد قالي انتي عجزتي أوي، حبيبي ما حضرتك هتعجز وكل الناس بتعجز، وانت شايف أني معجزة بس أنا شايفة اني لسه صغيرة، واللي يقولك أصل انتي فاشلة، اللي يقولك أصل الممثلين دول وحشين، يا حبايبي انتوا للأسف الشديد النوعية اللي بتحكم على الناس وهي متعرفهاش أو حتى تعرفها النوعية دي مريضة، بيقولوا على الناس اللي فيهم".

وتابعت "ويا حبايبي روحوا اقروا أو أهدوا كده لو الصلاة بتريحكم صلوا وادعوا ربنا إن انتوا تتقوا ربنا وتبطلوا أحكام على الناس وتبطلوا سخافات وألفاظ غير لائقة وغير مهذبة، وأكيد لو بقى عندك طفل وربيتهم بالمنظر ده هيطلعوا شبهك بالظبط وبالتالي أعتقد انك هتبقى شخص مش عارف يعيش حياته ومش عارف يستمتع ومش عارف ينجح، فراجع نفسك قبل ماتكتبوا أي تعليق لأي حد واللي مش عاجبه مايدخلش، وأنا مثلا مش بحب حد مش هخش عنده مش هبص له، ومش هعلق وأنا لا بكرهه ولا بحبه فانا مش هدخل أعلق وأجود عشان أحس أن أنا مهمة لأن والله يا حبيبي اللي بيعمل كده مش مهم اللي بيعمل كده مريض".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعرض في شهر سبتمبر عام 2021.

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