ريهام أيمن على البحر ودوللي شاهين مع ابنتها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام أيمن

تستمتع الفنانة ريهام أيمن بعطلتها الصيفية، ونشرت صورة من أمام البحر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها مع ابنتها نور.

سارة نور

خضعت الفنانة الشابة سارة نور لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على حسابها "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في رحلة السفاري.

صولا عمر

نشرت الفنانة الشابة صولا عمر صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بإجازتها على البحر بأحد الأماكن الساحلية.

عمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو للنجم عمرو دياب وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

كارولين عزمي

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار.

محمود العسيلي

يواصل الفنان محمود العسيلي الاستمتاع بإجازته الصيفية، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط صورة أمام البحر.

مروة الأزلي

خضعت الفنانة مروة الأزلي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت بالصور وهي ترتدي فستانا أسود وكانت الجلسة باللونين الأبيض والأسود وحازت على إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتجول بعدد من الأماكن والتقطت العديد من الصور التذكارية.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت وهي تستجم بأحد الأماكن السياحية، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.