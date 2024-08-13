بالفيديو.. نيللي كريم تكشف تفاصيل دورها في فيلمها الجديد "هابي بيرث داي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بانتهاء تصوير فيلم "هابي بيرث داي"، مؤكدة أنها لا تقلق من العمل مع مخرجين جدد لأنهم يكون لديهم حماس لإخراج شيء جيد.

وكشفت "نيللي" تفاصيل دورها في فيلمها الجديد، خلال لقائها على فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، قائلة: "خلصت تصوير الفيلم الجديد بتاعي، ويتحدث عن أم مطلقة عندها بنت والشغالة بتاعتها عندها بنت برضة وهما الاتنين في سن بعض، عشان كده فكرة الفيلم جديدة ومختلفة".

وتابعت نيللي كريم :" أنا عملت أعمال تراجيدي وكوميدي وتشويق وأدوار صعيدية وعملت أعمال اجتماعية".

وعن دورها في مسرحية "السندباد"، أضافت "نيللي"، قائلة: "السندباد أول تجربة مسرحية ليا، والتمثيل على المسرح يختلف تمامًا عن فرقة بالية الأوبرا"، مضيفة: "مبسوطة جدًا بالمشاركة في مسرحية السندباد مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، والمسرح مختلف لأنك كل يوم بتشوف نفس الناس وبتعمل العرض بشكل مختلف عشان بيدخل تفاصيل جديدة على الأداء".

وتابعت: "الأهم الروح اللي بين أفراد المسرحية اللي وراء الكواليس، كلنا بنحب بعض وبنشجع بعض، كواليس المسرح احساسها حلو مش موجودة في تصوير المسلسلات أو الأفلام".

اقرأ أيضا..

بعد جدل ماندو العدل.. السبكي يكشف حقيقة منع عرض "الملحد" (خاص)

آمال ماهر تثير الجدل بتغريدة غامضة.. و"الأفاعي" السبب