"كلمتني وحش".. محمود الليثي يروي قصة أول لقاء جمعه بزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

روى الفنان والمطرب الشعبي محمود الليثي قصة زواجه، وأول موقف جمعه بها، وكيف تعرف عليها، وذلك خلال استضافته في سهرة خاصة مع الإعلامية هبة الأباصيري على هامش فعاليات مهرجان العلمين.

وأوضح أنها ابنة عائلة عريقة في السيدة زينب، كما أنها شقيقة صديقه ولكنه لم يكن يراها، وجمعته بها الصدفة في المحل الخاص بشقيقها، حيث كان هناك لإصلاح سيارته، ووجدها قادمة ولكنها تحدثت معه بأسلوب سيء مما أغضبه "كلمتني وحش وانا مبحبش حد يكلمني وحش".

وأضاف "عندما أتى صديقي قلت له ظنا مني أنها إحدى الزبائن فأخبرني أنها شقيقته، وقررت اتجوزها".

وأكد الليثي انه يعشق زوجته وقال: "دي وش السعد والنعمة وشفت معاها الخير كله"، لافتا إلى أنه أطلق اسم سيد صديقه وشقيق زوجته على ابنه تعبيرا عن حبه له.

يذكر أن الفنان محمود الليثي من أشهر مطربي الأغنية الشعبية في مصر وشارك أيضا في بطولة أكثر من فيلم.