هدى رمزي عن شيرين عبدالوهاب: "بنت عصامية والحياة الشخصية قادرة تدمر فنان"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة المعتزلة هدى رمزي ضيفة على برنامج "تفاصيل" من خلال مداخلة هاتفية تقديم المذيعة نهال طايل ويُعرض على قناة "صدى البلد 2".

وتحدثت هدى عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ووجهت لها رسالة، قائلة: "من الحاجات اللي بتخلينا عندنا قيمة في وسط ناسنا اللي بيحبونا أن حياتنا الشخصية بتاعتنا ودي ملكنا، مينفعش أدخل أوضة نومك وأدعبس انتي مبسوطة مع جوزك ولا لأ، ده بالعكس أنا بنتقد وبتضايق وأشفق على الفنانين اللي يمكن يكونوا من روائع الفن في مصر بقوا النهاردة حياتهم على السوشيال ميديا، وده قمة الامتهان للفنان، وزي ما أنا بحترم الحرية الشخصية بتاعة الجمهور، محبش تبقى حياتي الشخصية مجال للكلام، الكلام ده كله والله عيب".

وأضافت: "هم بيحاولوا يكونوا تريند الكلمة دي اللي بكرهها أوي من خلال الحاجات اللي بتتعمل دي، ومثلا زي شيرين عبد الوهاب اللي أنا كنت بعشقها عشق وكنت بعتبرها أنها هتبقى صوت من الأصوات العظيمة في مصر والبنت دي بعتبرها بنت عصامية جدًا لأنها تعبت لحد ما وصلت وعملت من نفسها شيرين عبد الوهاب الحقيقية، انا بعتبرها بتخسر كتير أوي".



واستكملت: "الحياة الشخصية قادرة أنها تدمر فنان، حتى لو مش فنان لو انسان عادي وسط أهله وأصدقائه، وأقولها أنتي خسارة ارجعي تاني وابقي شيرين عبد الوهاب الفنانة اللي بتحترم فنها وجمهورها والجمهور ده هو الطاقة الإيجابية الوحيدة في حياة الإنسان بعد علاقته بالله سبحانه وتعالى، ازاي توصلي للدرجة دي فوقي وقومي وارجعي تاني واقفلي الباب ده تمامًا واطلعي لقدام وانسي كل اللي ورا ده ومن قلبي بتمنى لها ده".

هدى رمزي هي ابنة المخرج حسن رمزي، وشقيقة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وعمة الفنان شريف رمزي، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات قبل أن تعلن اعتزالها الفن.

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