ميرنا جميل: "شاطرة وشطورة الطريقة اللي عايزة الكل يشجعني بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة الشابة ميرنا جميل صورا جديدة لها داخل سيارة من الطراز القديم، وبملابس بيضاء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت ميرنا على الصور: "الطريقة اللي عايزة الكل يشجعني بيها شاطرة وشطورة"، وجاء تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شاطرة وشطورة يا ميرنا"، "الشاطرة القمر أوي"، "شاطرة وشطورة قمرة وقمورة والله".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ميرنا جميل هو مسلسل بيت الرفاعي مع النجم أمير كرارة والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2024.