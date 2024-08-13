هدى رمزي عن ارتداء نجمات زمان للمايوه: "مكانش بغرض الإثارة لكن بغرض الشياكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة المعتزلة هدى رمزي ضيفة على برنامج "تفاصيل" تقديم المذيعة نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، من خلال مداخلة هاتفية.

وتحدثت هدى عن قرار اعتزالها الفن، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وذكرياتها مع أهم النجوم وصناع السينما المصرية، إلى جانب رأيها في عدة مواضيع فنية منها تكرار أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى جانب كواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وبسؤالها: "كان ليكي تصريح قولتي كنتي بتلبسي المايوه في أعمالك بسبب أن الدور محتاج ده مش لأنك قاصدة أنك تظهري مفاتنك أو تثيري غرائز، ودلوقتي بيتكلموا عن السينما النظيفة ومفيش لمس وبرفض اني ألبس المايوه بتشوفي ده إزاي دلوقتي؟".

وردت هدى رمزي: "هو الحقيقة أنا عمري ما لبست مايوه في أعمالي، ومش عشان أنا ضد الموضوع ده لأن والدي له كيان جامد أوي في الوسط الفني وحبيت أكون امتداد له محافظة على الهيبة والشخصية دي، وابتعدت عن أدوار ممكن انتقد فيها وهو ينتقد على أساس أني بنته لكن مش عشان انا ضد ده".

وأضافت: "وكنت بقول زمان لبس المايوه مكانش بغرض الإثارة كان بغرض الشياكة، وشوفي زمان فاتن حمامة ومديحة يسري وهند رستم كل دول كانوا بيلبسوا حاجات كتير بس محترمين أوي وبيتبص لهم باحترام، ولو فيه مثلا كانوا بيلبسوا مايوهات زي سعاد حسني كان الدور بيتطلب ده ومابيتلبسش إغراءً ولا بيتعاملوا بشكل فيه إثارة للغرائز ده الدور بيبقى عايز كده".

هدى رمزي هي ابنة المخرج الكبير حسن رمزي، وشقيقة المنتج محمد حسن رمزي وعمة الفنان شريف رمزي، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات قبل إعلانها اعتزال التمثيل منذ سنوات.

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