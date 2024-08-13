محمود الليثي: "عامل أغنية للرئيس اسمها جنة جنة.. خلى مصر جنة" (فيديو) محمود الليثي: "عامل أغنية للرئيس اسمها جنة جنة.. خلى مصر جنة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب الشعبي محمود الليثي، عن أحدث أعماله الفنية، وإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي أغنية جديدة بعنوان "جنة جنة.. خلى مصر جنة".

أشاد الليثي، بالإنجازات التي تحققت في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وذلك في لقائه ببرنامج "العالم علمين"، المذاع عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، قائلًا: "أنا أكتر واحد عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحب مصر، يا جدعان السيسي حاجة عظيمة، أنا عامل غنوه لسيادته اسمها جنة جنة خلّى مصر جنة، وخلوها مفاجأة".

وأضاف: "البلد دي، والله العظيم بعد اللي شوفناه كلنا اترعبنا، ويجي بطل والله ما أنا اللي بقول المخلصين هم اللي بيقولوا، وبرة في دول بيقولولي نتمنى يبقى عندنا زعيم زيه".

وتابع: "احنا في مصر عندنا رأس البر وعيون موسى وسانت كاترين، وجبل الطور، وسيوة.. عندنا المعابد والتاريخ، مصر هبة النيل وعندنا أحسن تربة في الكوكب".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

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