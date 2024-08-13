شكرا لقرائتكم خبر عن يتحول لبطل شعبى.. تفاصيل ظهور عمرو يوسف فى فيلمه الجديد درويش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النجم عمرو يوسف جلسات عمل مكثفة حاليًا للوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه الجديد درويش المصرى، والذى يكتبه وسام صبرى، ويخرجه وليد الحلفاوى، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اكشن، حيث يتحول بطل العمل إلى بطل شعبى خلال أحداث العمل، وهو نوع جديد من الأفلام التي يقدمها عمرو يوسف في الفترة الأخيرة، وانضم للعمل مصطفى غريب، من المقرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

ويجرى مخرج العمل وليد الحلفاوى حاليًا معاينة أماكن التصوير بحسب النسخة الأولى من السيناريو للعمل، حيث من المقرر انطلق تصوير العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن عمرو يوسف يعرض له حاليًا فيلم ولاد رزق 3 مع النجم أحمد عز، والذى حقق أرقامًا قياسية في السينمات محققا 225 مليون جنيه، ويشارك في بطولة العمل كل من كريم قاسم نسرين أمينم على صبحى، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان.

كما عرض مؤخرًا لعمرو يوسف فيلم شقو الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.