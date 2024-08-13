شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى لى كيرتس يطالب بارتداء شارة بأسماء الموظفين فى التصوير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية جيمي لي كيرتس عن أنها تطلب من جميع أفراد الطاقم ارتداء أسمائهم أثناء تصوير أفلامها، وكشفت كيرتس عن هذا الأمر عندما ظهرت في حلقة حديثة من برنامج SiriusXM podcast Gold Minds، الذي يستضيفه النجم العالمى كيفن هارت.

خلال المقابلة، تحدثت جيمى لى كيرتس عن كيفية محاولتها تنفيذ ممارسة غير شائعة نسبيًا في الأعمال التي تعمل عليها، وهي ارتداء علامات الأسماء، وأوضحت أن ذلك كان على أمل جعل البيئة أكثر عدلاً للموظفين، والسماح لها بالإشارة إلى الأشخاص بأسمائهم.

حيث صرحت كيرتس قائلة: "هناك أمر غير متساوٍ بشأن موقفنا في موقع التصوير، الجميع يعرفون أسماءنا، ونحن لا نعرف أسمائهم، وهذا شيء غير منصف بالنسبة لي في ذلك."

وتابعت كيرتس قائلة:" في موقع التصوير، إذا كنا جميعًا نعمل معًا، فسنرتدي جميعًا علامات الأسماء حتى نتمكن عندما نأتي، من قول "صباح الخير واسم الشخص الذى يقف أمامى، دون تفكير لأنني عرفت الاسم."

واختتمت كيرتس حديثها قائلة: "أريد فقط أن أكون عادلة لأنه أمر مهم".