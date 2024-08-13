شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى ينضم لأبطال مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد الرافعى إلى أسرة مسلسل رقم سرى، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذى يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة الذى عرض في العام الماضى من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومسلسل رقم سرى من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب توبة، والمسلسل من إنتاج أروما استديوز، إشراف عام مصطفى العوضى.

يشار إلى أن مسلسل صوت وصورة قام ببطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز.

وناقش الجزء الأول من مسلسل "صوت وصورة" مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.

يشار إلى أن أحمد العوضى يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين، إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهينى.