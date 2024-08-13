هل تفوز شاكيرا بـ بن افليك؟ اقرأ التفاصيل

في يونيو الماضي، ظهرت أنباء تفيد بأنّ شاكيرا، الشّريكة السابقة لجيرارد بيكيه، تواجه مشكلة كبيرة في بيع قصرها في ميامي.

وفقًا لبرنامج Fiesta، فإنّ المشكلة كانت بسبب رائحة كريهة تنبعث من العقار.

وأصبح المنزل، الذي يبلغ سعره حوالي ١٥ مليون يورو، بمثابة صداع كبير للفنّانة الكولومبيّة.

وأوضح البرنامج “لا أحد يريده بسبب وضعه”. “لقد تراجع جميع المشترين المحتملين بعد أن اكتشفوا أنّها أجرت بعض الإصلاحات التي لم تكن متوافقة تمامًا مع التعليمات البرمجيّة.

وأضاف: “الحمّامات تقع تحت مستوى الماء، وعندما تهطل الأمطار في ميامي، تنتهي مياه الصّرف الصّحيّ في المدينة تحت منزلها”.

وتابع: “كل نفايات ميامي تنتهي في منزل شاكيرا، مما يسبّب مشاكل في الرّائحة والصّرف الصّحّيّ”.

والآن، بعد كل هذه المشكلات، يبدو أنّ المغنّية قد تكون أخيرًا على وشك بيع قصرها.

فقد أعلن كيكي كاليجا في برنامج TardeAR أنّ أحد ممثّلي هوليوود المعروفين مهتمّ بشراء قصر شاكيرا في ميامي.

وعلى الرّغم من المشكلات السّابقة المتعلّقة بالعقار، أكد كاليخا أنّ “المنزل رائع، وليس مكبًّا للنّفايات”.

وأوضح كاليخا كذلك أنّ القصر يضمّ ستّ غرف نوم وسبعة حمّامات ومسبحًا وصالة ألعاب رياضية ورصيفًا صغيرًا.

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يعدّ الحيّ أيضًا موطنًا لمطربين وممثّلين مشهورين عالميًّا.

وبحسب ما ورد عمل مارك أنتوني كوسيط في عمليّة البيع.

وفي حين أنّ هوية المشتري المحتمل لم يتمّ الكشف عنها بعد، إلّا أنّ هناك تكهّنات بأنّه قد يكون إمّا بن أفليك، الذي يشاع أنّه يعاني مشاكل زوجيّة مع جنيفر لوبيز أو ويل سميث.