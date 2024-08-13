شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بمهرجان المسرح المصرى لمناقشة "واقع والمأمول منه" والان مع تفاصيل الخبر

يخصص مهرجان المسرح المصري اليوم الثلاثاء 13 أغسطس مائدة مستديرة بعنوان "المهرجان القومي للمسرح المصري.. الواقع والمأمول"، ضمن سلسلة ندوات المحور الفكري للمهرجان الذي رفع شعار "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، ويشارك في تلك الندوة نقاد وكتاب وأساتذة متخصصون في علوم المسرح بالإضافة لعدد من رؤساء ومديري المهرجانات المصرية، ويدير الجلسة الدكتور أحمد مجاهد، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وتبدأ المائدة المستديرة الساعة الواحدة ظهرًا إلي الثالثة في الجلسة الأولى، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة الثالثة، وتستمر حتي الساعة الخامسة.

يشارك في المائدة المستديرة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، الأستاذ الدكتور سامح مهران، الكاتب يوسف القعيد، الفنان يوسف إسماعيل، الدكتورة عايدة علام، المخرج حمدي حسين، الناقد محمود الحلواني، الكاتبة صفاء البيلي ، الكاتب سعيد حجاج، المخرج عصام السيد، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، الدكتور والمخرج جمال ياقوت، الدكتور محمد الشافعي، الدكتور محمد سمير الخطيب، الناقد يسري حسان، الكاتب بكري عبد الحميد، الناقد أحمد خميس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



