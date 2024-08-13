شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الفنانة الجزائرية سعاد ماسى قبل حفلها في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الفنانة الجزائرية سعاد ماسى، حفلتها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم الجمعة 16 أغسطس، كما يجهزون أنفسهم لسماع باقة متنوعة من أغانى سعاد

والفنانة الجزائرية سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغانى، بدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات وأثبتت سعاد نفسها فى الشرق الأوسط بأغنيات مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" واتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية مرة أخرى.

ويضم ألبوم "أمنية" 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal" وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب منذ آخر ألبومها "المتكلمون" وترشحت لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines العالمية، وكانت الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.