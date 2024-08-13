ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو تطل بالمايوه.. وهكذا نسقته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو مجموعة صور عبر حسابها الخاص، لإطلالتها على شاطئ البحر.



وإرتدت بيرلا حلو مايوه من قطعتين بعدة ألوان، ونسقت معه cash maillot باللون الأبيض قصير وضيق، مع مجموعة أكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

ومن الناحية الجمالية، ردت بيرلا شعرها عن وجهها بتسريحة ناعمة، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وكانت بيرلا قد شاركت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة يومية متألقة.

وقد إرتدت بيرلا حلو فستاناً طويلاً وضيقاً من نقشة النمر، من دون أكمام، وبقصة مميزة عند الظهر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون البني، بالإضافة إلى مجموعة أكسسوارات ذهبية أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

ورفعت بيرلا شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بالمناسبة.