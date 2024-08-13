ميرنا وليد - بيروت - اشتهرت الفنانة التونسية نور قمر خلال الموسم الأول من برنامج ذا قويس كيدز في العام 2016، وتتمتع بصوت رائع ومليئ بالإحساس، وتحظى أغنياتها التي طرحتها بجماهيرية كبيرة، وقد طرحت نور أحدث أعمالها "غالي".
وفي لقاء خاص مع موقع "الفن" تحدثت نور عن فترة "ذا فويس كيدز"، وعن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وتعاملها مع المخرج اللبناني جاد شويري، كما تحدثت عن الفنانة إليسا والفنانة أصالة ووجهت رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وغنت نور أغنيتها "زي الفل".
تفاصيل اللقاء مع الفنانة نور قمر في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - هذا ما قالته نور قمر عن أصالة وإليسا وتوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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