خاص وبالفيديو - هذا ما قالته نور قمر عن أصالة وإليسا وتوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - اشتهرت الفنانة التونسية نور قمر خلال الموسم الأول من برنامج ذا قويس كيدز في العام 2016، وتتمتع بصوت رائع ومليئ بالإحساس، وتحظى أغنياتها التي طرحتها بجماهيرية كبيرة، وقد طرحت نور أحدث أعمالها "غالي".



وفي لقاء خاص مع موقع "الفن" تحدثت نور عن فترة "ذا فويس كيدز"، وعن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وتعاملها مع المخرج اللبناني جاد شويري، كما تحدثت عن الفنانة إليسا والفنانة أصالة ووجهت رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وغنت نور أغنيتها "زي الفل".

تفاصيل اللقاء مع الفنانة نور قمر في الفيديو المرفق: